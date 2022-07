Juventus, rivedi la conferenza stampa di Paul Pogba (VIDEO) (Di martedì 12 luglio 2022) Paul Pogba è tornato alla Juventus e questo pomeriggio è andata in scena la conferenza stampa di presentazione. Il francese ha risposto alle domande dei cronisti e ha raccontato tutta la sua emozione nel ritornare in bianconero, con l’obiettivo di vincere il campionato sognando la Champions. In alto ecco il VIDEO della conferenza stampa del centrocampista ex Manchester United. LA DIRETTA COMPLETA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022)è tornato allae questo pomeriggio è andata in scena ladi presentazione. Il francese ha risposto alle domande dei cronisti e ha raccontato tutta la sua emozione nel ritornare in bianconero, con l’obiettivo di vincere il campionato sognando la Champions. In alto ecco ildelladel centrocampista ex Manchester United. LA DIRETTA COMPLETA SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Juventus, la conferenza stampa di #Pogba | VIDEO - Simonni221 : RT @PensieroBNJ: Capisci che non ci sei con la testa quando mentre provi ad addormentarti rivedi 100 volte il video di @MomblanOfficial che… - StefaniaStefyss : RT @PensieroBNJ: Capisci che non ci sei con la testa quando mentre provi ad addormentarti rivedi 100 volte il video di @MomblanOfficial che… - ZonaBianconeri : RT @PensieroBNJ: Capisci che non ci sei con la testa quando mentre provi ad addormentarti rivedi 100 volte il video di @MomblanOfficial che… - PensieroBNJ : Capisci che non ci sei con la testa quando mentre provi ad addormentarti rivedi 100 volte il video di… -