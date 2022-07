Juventus, Pogba si presenta di nuovo: 'Ho scelto con il cuore, Allegri è la persona giusta' (Di martedì 12 luglio 2022) Paul Pogba è tornato alla Juventus, felice di riabbracciare Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese si è presentato in conferenza stampa, raccontando anche le fasi della trattativa che lo ... Leggi su globalist (Di martedì 12 luglio 2022) Paulè tornato alla, felice di riabbracciare Massimiliano. Il centrocampista francese si èto in conferenza stampa, raccontando anche le fasi della trattativa che lo ...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus: domani alle 15 la presentazione di #Pogba ???????? - juventusfc : ? Ore 15:00 | La prima conferenza stampa di Paul Pogba dopo il ritorno alla Juventus ???? LIVE su @JuventusTV #POGBACK - WhoScored : ?? The ???????? signings Juventus have made since 09/10 ???? Paul Pogba (x2) ???? Angel Di Maria ???? Gianluigi Buffon ???? Adr… - max_cromax : Guardare gli occhi di Paul #Pogba, guardare la felicità di questo ragazzo nell'essere tornato a casa é straordinari… - MondoBN : SOCIAL, La foto di Pogba con i dirigenti -