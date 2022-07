Juventus, Pogba: “Ho voglia di vincere tanto” (Di martedì 12 luglio 2022) Juventus Pogba- La Juventus continua la sua preparazione atletica e fisica. Mentre Cherubini chiude gli ultimi dettagli per portare Cambiaso alla coorte di Allegri, oggi c’è stata la conferenza di Pogba. Il francese era davvero scatenato in conferenza. Ha trattato di vari argomenti tra cui anche quello riguardante Paulo Dybala. Di seguito, ecco le dichiarazioni del francese: “Sono molto contento di tornare a casa, qui mi sento a casa, tornare alla Juve è più di un sogno. Ho pensato tanto alla Juve negli ultimi anni. I messaggi dei tifosi della Juve mi hanno sempre fatto piacere, ma ero concentrato sullo United. Nell’ultimo anno ho pensato tanto di tornare qui. Io sono contento e lo sono anche i tifosi. Il rapporto con Allegri: Anche quando ero allo United ho parlato ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione atletica e fisica. Mentre Cherubini chiude gli ultimi dettagli per portare Cambiaso alla coorte di Allegri, oggi c’è stata la conferenza di. Il francese era davvero scatenato in conferenza. Ha trattato di vari argomenti tra cui anche quello riguardante Paulo Dybala. Di seguito, ecco le dichiarazioni del francese: “Sono molto contento di tornare a casa, qui mi sento a casa, tornare alla Juve è più di un sogno. Ho pensatoalla Juve negli ultimi anni. I messaggi dei tifosi della Juve mi hanno sempre fatto piacere, ma ero concentrato sullo United. Nell’ultimo anno ho pensatodi tornare qui. Io sono contento e lo sono anche i tifosi. Il rapporto con Allegri: Anche quando ero allo United ho parlato ...

