Juventus, CdS: “De Ligt fa novanta per i bianconeri, Bayern lontano” (Di martedì 12 luglio 2022) Juventus, CDS- Come racconta il CdS la Juventus fissa un prezzo altissimo per il difensore olandese che adesso aspetta solo le grandi offerte. Il Bayern di Monaco ha fatto una grandissima offerta per l’olandese, con cifre davvero da capogiro, ma per la dirigenza non basta e nelle prossime ore il club tedesco dovrà formulare l’ennesima grande offerta. “A piccoli passi verso il Bayern Monaco. De Ligt si avvicina all’addio alla Juve e ai campioni di Germania. L’operazione non è ancora prossima al traguardo ma la strada intrapresa è quella giusta per tagliarlo in tempi non troppo lunghi. La chiave è rappresentata da Robert Lewandowski. Sì, proprio lui, il bomber dei bavaresi, ormai deciso a non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo anno con il club tedesco e intenzionato a vivere una nuova ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022), CDS- Come racconta il CdS lafissa un prezzo altissimo per il difensore olandese che adesso aspetta solo le grandi offerte. Ildi Monaco ha fatto una grandissima offerta per l’olandese, con cifre davvero da capogiro, ma per la dirigenza non basta e nelle prossime ore il club tedesco dovrà formulare l’ennesima grande offerta. “A piccoli passi verso ilMonaco. Desi avvicina all’addio alla Juve e ai campioni di Germania. L’operazione non è ancora prossima al traguardo ma la strada intrapresa è quella giusta per tagliarlo in tempi non troppo lunghi. La chiave è rappresentata da Robert Lewandowski. Sì, proprio lui, il bomber dei bavaresi, ormai deciso a non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo anno con il club tedesco e intenzionato a vivere una nuova ...

