Pubblicità

Yuro_23 : RT @cmdotcom: #Juve, si allontana Kostic: offerta di rinnovo dell'Eintracht, i dettagli - cmdotcom : #Juve, si allontana Kostic: offerta di rinnovo dell'Eintracht, i dettagli - lucasan63 : DYBALA SI ALLONTANA DALL'INTER!!! D'altronde lo volete uno che ha parlato benissimo della Juve a Di Maria ('Squadra… - infoitsport : Calciomercato Juve, si allontana un obiettivo per la difesa - sportli26181512 : Juve, le mani su Zaniolo: Roma sempre più lontana, ecco l’offerta bianconera: Juve, le mani su Zaniolo. La Roma è s… -

ilBianconero

... 'Lui è arrivato allaperché c'erano Bonucci e Chiellini che erano l'università del calcio. ... Punti di vista o cruda realtà Di certo c'è che adesso il calciatore sidall'Italia e qui ...Tornando al fronte entrate, lavorrebbe aggiungere un'altra pedina più giovane sulle fasce in ... Kostic, dunque, sidall'approdo in Italia e corre spedito verso una permanenza in ... Mercato Juve: il difensore si allontana, c'è l'Inter! A lungo nel mirino dei club italiani, ma ormai sempre più “rassegnato” all’idea di proseguire la sua avventura con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Filip Kostic pensava di capitalizzare il ...Brunori Cagliari: si allontana la pista che porta al bomber di proprietà Juventus. Il Palermo ha l’accordo con i bianconeri Il sogno di portare Matteo Brunori al Cagliari sembra essere quasi ...