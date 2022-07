Juve | ecco Pogba | “C’erano altre squadre ma il mio cuore ha scelto lei”

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sono felice di tornare a casa, è così che mi sento qua. Avete visto tutti l’accoglienza delle persone, questo per me è qualcosa di più che un sogno. Sono molto molto contento”. Lo dice il neoacquisto dellaPaulnella conferenza stampa di presentazione. “, ma è il mioche halantus. Stavo bene qua prima e sto bene adesso, voglio solo fare bene. Non vedo l’ora di iniziare e di aiutare la squadra, spero di fare bene sul campo, anzi spero di fare meglio rispetto all’altra volta”. “I messaggi dei tifosi dellantus mi hanno sempre fatto piacere, anche se ero concentrato sul fare bene allo United. Nell’ultima stagione, mancava solo un anno alla scadenza, ho pensato tanto ...

