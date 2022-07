Jovanotti | la moglie bloccata da un buttafuori durante il concerto VIDEO

Pubblicità

Novella_2000 : La moglie di Jovanotti non viene riconosciuta da un buttafuori e viene bloccata durante il Jova Beach Party (VIDEO) - CaffeFou : Non viene riconosciuta: la moglie di Jovanotti bloccata dalla security al Jova Beach Party #jovabeachparty2022… - infoitcultura : La moglie di Jovanotti respinta al concerto: la sua reazione, il video - infoitcultura : Jova Beach Party, la moglie di Jovanotti bloccata al concerto da un buttafuori - Marilenapas : RT @SkyTG24: Jova Beach Party, la moglie di Jovanotti bloccata al concerto da un buttafuori -

Piccolo inconveniente durante la data di Marina di Ravenna. Francesca Valiani ha immortalato il momento sui ...L'uomo con la t - shirt arancione ha sbarrato la strada alladiall'inizio della rampa di accesso al palcoscenico e lei si è messa a ridere divertita dal fatto di non essere stata ...Gianni Morandi torna con il nuovo singolo "La Ola", scritto per lui da Jovanotti: il brano sarà in radio da venerdì 15 luglio 2022 ...Piccolo inconveniente durante la data di Marina di Ravenna. Francesca Valiani ha immortalato il momento sui social ...