Jovanotti e Claudio Cecchetto | sui social la foto che scatena la nostalgia | quanti anni sono passati?

Pubblicità

antonellacirce1 : @fdragoni @borghi_claudio @repubblica @chetempochefa Jovanotti, Morandi e amici vari… - scioltokane : @borghi_claudio IERI ERANO TUTTI AL CONCERTO DI JOVANOTTI A PRENDERE I NOMI DEI PARTECIPANTI E VEDERE SE AVEVANO PR… - CiccolaMariella : #ClaudioSona Claudio al concerto di Jovanotti - fraindovinachi : Claudio e Tommaso di nuovo insieme. C’è chi ricorda ridendo cosa è successo tra quei due al concerto di Jovanotti e… - claudio_raggio : @FPanunzi Jovanotti ha mai fatto canzoni belle? -

leggo.it

LorenzoCecchetto dopo più di 30 anni. Il celebre produttore discografico ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo immortala insieme al cantante: il primo nel corso del ...Francesca Valiani, moglie di, è stata infatti respinta da un bodyguard all'ingresso del ... A riprendere la scena è stato, in quel caso,Cecchetto, produttore e conduttore radiofonico, ... Jovanotti e Claudio Cecchetto, la stessa foto a distanza di anni: quanto tempo è passato Lorenzo Jovanotti e Claudio Cecchetto dopo più di 30 anni. Il celebre produttore discografico ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno ...Durante il Jova Beach Party di Marina di Ravenna è andato in scena un simpatico siparietto tra Francesca Valiani, moglie del cantautore e un bodyguard, che non le aveva inizialmente permesso di entrar ...