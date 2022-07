Jorginho: “Ritorno in Serie A? Se ne parla ogni anno, amo il Chelsea e voglio restare” (Di martedì 12 luglio 2022) “Sto molto bene qui e mi piacerebbe restare. Ma come sapete succedono tante cose e non possiamo mai sapere. Ho un contratto e amo stare qui, quindi non penso di trasferirmi da nessuna parte”. Direttamente dal ritiro del Chelsea in California, Jorginho spazza via le voci di un eventuale trasferimento e Ritorno in Serie A. “Si dice così ogni anno. Penso solo a dove sono e sono focalizzato al 100%” ha aggiunto il centrocampista azzurro. Nelle scorse settimane il nome di Jorginho era stato accostato alla Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) “Sto molto bene qui e mi piacerebbe. Ma come sapete succedono tante cose e non possiamo mai sapere. Ho un contratto e amo stare qui, quindi non penso di trasferirmi da nessuna parte”. Direttamente dal ritiro delin California,spazza via le voci di un eventuale trasferimento einA. “Si dice così. Penso solo a dove sono e sono focalizzato al 100%” ha aggiunto il centrocampista azzurro. Nelle scorse settimane il nome diera stato accostato alla Juventus. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Jorginho: 'Ritorno in #SerieA? Se ne parla ogni anno, amo il #Chelsea e voglio restare' - TUTTOJUVE_COM : L'obiettivo bianconero Jorginho: 'Ritorno in Serie A? Se ne parla ogni anno, ma voglio restare al Chelsea' - dayfootball1981 : #Jorginho un nome, in caso di piani B, che la Juventus prenderebbe. Il giocatore gradisce anche un ritorno in Itali… - peppe_giord : Siamo ancora all'inizio, ma il mercato del #Milan mi lascia abbastanza perplesso. Questo ritorno di fiamma per… -