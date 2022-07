Jennifer Lopez: anche il “vestito” è un capolavoro | Ma il sotto è meglio (Di martedì 12 luglio 2022) Il look dell’artista, sfoggiato in occasione del Venice Film Festival, ha stregato il pubblico. Il vestito scelto da Jennifer Lopez è un vero capolavoro ed è riuscito a valorizzare la sua sensualità in pieno. Cantante, attrice, imprenditrice e produttrice: Jennifer Lopez è una delle artiste più celebri e seguite a livello internazionale. J.Lo (web source)J.Lo ha certamente lasciato il segno nel mondo dello spettacolo. A lei dobbiamo l’invenzione di Google Immagini, nato dopo che l’artista ha partecipato ai Grammy Award con indosso un meraviglioso – e discusso – abito verde realizzato da Donetella Versace. Negli anni si è affermata come la più influente attrice di origine ispanica negli Stati Uniti, secondo quanto affermato da parte della lista della rivista People en Español. La sua ... Leggi su newstv (Di martedì 12 luglio 2022) Il look dell’artista, sfoggiato in occasione del Venice Film Festival, ha stregato il pubblico. Ilscelto daè un veroed è riuscito a valorizzare la sua sensualità in pieno. Cantante, attrice, imprenditrice e produttrice:è una delle artiste più celebri e seguite a livello internazionale. J.Lo (web source)J.Lo ha certamente lasciato il segno nel mondo dello spettacolo. A lei dobbiamo l’invenzione di Google Immagini, nato dopo che l’artista ha partecipato ai Grammy Award con indosso un meraviglioso – e discusso – abito verde realizzato da Donetella Versace. Negli anni si è affermata come la più influente attrice di origine ispanica negli Stati Uniti, secondo quanto affermato da parte della lista della rivista People en Español. La sua ...

