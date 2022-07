Ivanisevic | «In molti | al posto di Djokovic | non avrebbero mai più giocato a tennis dopo Melbourne»

(Di martedì 12 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Goran, coach di Nole, reduce dalla vittoria a Wimbledon contro Kyrgios. «Questo successo è stato molto emozionante. Se posso dirlo, fin qui era è stato un anno difficile, anzi proprio di m…, soprattutto per lui, ma anche per noi che gli siamo stati vicini. Con tutto quello che è successo dall’Australia in poi, gli ci è voluto tempo per trovare la forza di andare avanti e ritrovare la forma. Tuttavia io sapevo che a Wimbledon era il favorito, lo vedevo in allenamento e giocava unincredibile». Quanto è stato difficile gestire il ritorno alla normalitàle vicende australiane? «Quando ti succede ciò che è accaduto ain Australia, di solito non riesci più a tornare quello che eri prima: è stata una cosa enorme. ...

