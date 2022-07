IV dose, la Gismondo: “L’immunità naturale sarà sempre superiore a quella conferita da vaccini vecchi” (Di martedì 12 luglio 2022) Ieri il governo, dopo esser stato ‘allertato’ dalle autorità sanitarie europee e nazionali circa la recrudescenza di contagi dettati dalla variante Omicron 5, come è ormai noto ha introdotto l’obbligatorietà della seconda dose booster (praticamente la IV dose), del vaccino anti-Covid, rivolto sia atutti gli over 60 ed ai fragili di ogni età. Una ‘corsa ai ripari’ che non è affatto condivisa dalla nota direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo, la quale ha affermato che “Se contro Covid-19 L’immunità di gregge resterà o meno un’utopia, non è possibile prevederlo adesso, perché dipenderà dalle mutazioni future del virus. E comunque L’immunità naturale sarà ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) Ieri il governo, dopo esser stato ‘allertato’ dalle autorità sanitarie europee e nazionali circa la recrudescenza di contagi dettati dalla variante Omicron 5, come è ormai noto ha introdotto l’obbligatorietà della secondabooster (praticamente la IV), del vaccino anti-Covid, rivolto sia atutti gli over 60 ed ai fragili di ogni età. Una ‘corsa ai ripari’ che non è affatto condivisa dalla nota direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita, la quale ha affermato che “Se contro Covid-19di gregge resterà o meno un’utopia, non è possibile prevederlo adesso, perché dipenderà dalle mutazioni future del virus. E comunque...

Pubblicità

italiaserait : IV dose, la Gismondo: “L’immunità naturale sarà sempre superiore a quella conferita da vaccini vecchi” - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Quarta dose subito a over 50/60? Cosa dicono Galli, Bassetti e Ricciardi, Gismondo -