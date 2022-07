Ius scholae | ho raccontato le storie degli italiani senza cittadinanza Ecco perché serve la legge

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) A quattro anni Amin aveva vissuto più di me a 50 anni e conosceva i nomi di tutte le armi che hanno sterminato quasi tutta la sua famiglia. È arrivato in Etiopia partendo da Addis Abeba, dopo una marcia di 450 chilometri a piedi sulle spalle del nonno e da lì la mamma e la zia sono riusciti a portarlo in Italia. Un paese dove non ci sono le armi, gli avevano promesso. Arrivato a Fiumicino ha visto un carabiniere in divisa e da lì ha iniziato a gridare che lui in Italia non ci voleva starelo avevano ingannato: anche in Italia le armi c’erano c’eranome. Oggi Amin è attivista, attore e regista, e grazie al suo impegno il David di Donatello ha cambiato il regolamento (solo della sezione cortometraggi) accettando anche contributi di cittadini non. Pur avendo frequentato tutte le scuole in Italia, Amin era un profugo e ...