Ita Airways celebra cento anni di automobilismo

Ita Airways sarà Title Sponsor del Centenario dell'Autodromo Nazionale di Monza. Il senso di questa importante partnership è stato illustrato questa mattina, presso il lounge di Ita Airways del Terminal E dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, in una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente Esecutivo di Ita Airways Alfredo Altavilla. Svelato il primo velivolo Ita Airways con il logo per le celebrazioni del 100° anniversario dell'autodromo di Monza, un Airbus A330 con livrea azzurra dedicato a Tazio Nuvolari, universalmente considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Conosciuto in tutto il mondo come "Il Tempio della velocità", l'Autodromo di Monza.

