Isola dei Famosi, naufrago tra le braccia di un’altra donna: ha lasciato la compagna (Di martedì 12 luglio 2022) ; l’annuncio è arrivato sui social. “Dopo cinque dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza“. Con queste parole, senza peli sulla lingua, l’ormai ex compagna del naufrago ha annunciato la rottura. Attraverso un lungo messaggio condiviso sul suo canale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 12 luglio 2022) ; l’annuncio è arrivato sui social. “Dopo cinque dall’uscita dell’deiè tornato a frequentare quella ragazza“. Con queste parole, senza peli sulla lingua, l’ormai exdelha annunciato la rottura. Attraverso un lungo messaggio condiviso sul suo canale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

davidecorriga : Per avere un’idea della gravità dell’inquinamento ambientale in #Sardegna, basta pensare che l’Isola vanta il maggi… - telodogratis : Isola dei Famosi: gli ex naufraghi trascorrono le vacanze estive insieme - SystemOfDrTarr : @CarloCalenda è diventato un reality. L'Isola dei Politici. - ThalassAzione : ? Chi può donare, prenoti subito la donazione in uno dei tanti centri dell'Isola. Chi invece non può donare, può a… - Alice7302495504 : @SBruganelli Trovai altamente riprovevole il comportamento di Signorini durante l'ultima o penultima puntata del gf… -