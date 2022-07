Isola dei famosi, incredibile: si è sposata in gran segreto, si sono detti sì (Di martedì 12 luglio 2022) Nelle ultime ore è arrivata una notizia del tutto inaspettata: l’ex naufraga de L’Isola dei famosi si è sposata in gran segreto. La nuova edizione de L’Isola dei famosi si è conclusa da poco con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Il reality quest’anno ha avuto un grande successo, merito del cast e anche della conduzione. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 12 luglio 2022) Nelle ultime ore è arrivata una notizia del tutto inaspettata: l’ex naufraga de L’deisi èin. La nuova edizione de L’deisi è conclusa da poco con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Il reality quest’anno ha avuto unde successo, merito del cast e anche della conduzione. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

frankray88 : forse Totti sarà conosciuto a livello mondiale nel mondo del calcio ma Ilary a parte quei 4 sfigati del GFV o dell'… - MillusianaViagg : L’Isola dei Vichinghi da Reykjavik 8 giorni - angelaM9K : RT @TurismoVeneto: Girovagando nell'isola del vetro, impossibile non notare la Basilica dei Santi Maria e Donato, una gemma veneto-bizantin… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Le prime otto navi straniere sono giunte in porti ucraini lungo il canale #Danubio-Mar Nero, il cui uso 'è stato res… - PietroFerrari73 : RT @Geopoliticainfo: ????Le prime otto navi straniere sono giunte in porti ucraini lungo il canale #Danubio-Mar Nero, il cui uso 'è stato res… -