“Io e mia moglie…” Lino Banfi | momento delicato per loro | “Ce ne siamo accorti per caso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 luglio 2022), la confessione solo oggi. Il noto attore italiano ha rilasciato una lunga intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni e ha parlato di una situazione molto delicata che sta riguardando lui e la moglie Lucia Lagrasta. La coppia è risultata positiva al Covid, maha provato a rassicurare i fan.e Lucia Lagastra positivi al Covid. L’annuncio dell’attore nel corso di un’intervista ha messo in chiaro la situazione: “L’abbiamo aggirato per due anni, ora è arrivato“, e ancora: “Come stiamo? Per fortuna bene. Io, come può sentire mentre parliamo, ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per”.e Lucia Lagastra positivi al Covid. Come stanno È venuto a casa ...