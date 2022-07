Inter | Tuttosport | “Nuovo sponsor non ha pagato tutta la cifra” Il club smentisce

(Di martedì 12 luglio 2022) Digitalbits farà il suo esordio come mainsulle nuove maglie dell’in occasione della prima amichevole stagione contro il Lugano. Si apre però un giallo. Stando a quanto riportato da, al 30 giugno scorso la società di specialisti delle criptovalute non avrebbe versato quanto pattuito al momento della stipula del contratto per diventaredi manica (nella stagione scorsa), pari a 5 milioni di euro. Ilnerazzurro però ha smentito categoricamente contrattempi di qualsiasi natura. SportFace.

