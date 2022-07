Inter, pericolo United per Dumfries: dalla Premier tornano alla carica (Di martedì 12 luglio 2022) Dumfries è attualmente blindato dall’Inter, ma occhio ad un possibile ritorno di fiamma da parte dello United Per l’Inter Denzel Dumfries è un giocatore fondamentale, ma le sirene della Premier League si stanno facendo sentire nuovamente. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Manchester United potrebbe fiondarsi presto sulle tracce dell’esterno olandese se dovesse partire Wan-Bissaka. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022)è attualmente blindato dall’, ma occhio ad un possibile ritorno di fiamma da parte delloPer l’Denzelè un giocatore fondamentale, ma le sirene dellaLeague si stanno facendo sentire nuovamente. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Manchesterpotrebbe fiondarsi presto sulle tracce dell’esterno olandese se dovesse partire Wan-Bissaka. L'articolo proviene da Calcio News 24.

