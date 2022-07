Inter, per la difesa spunta anche Savic: è l’alternativa a Milenkovic (Di martedì 12 luglio 2022) Inter, ipotesi Savic se sfuma Milenkovic. I nerazzurri valutano anche ipotesi alternative al difensore serbo La Fiorentina proverà a trattenere Nikola Milenkovic e quindi è da escludere che il difensore serbo, obiettivo di mercato per la difesa dell’Inter, possa rimanere in viola almeno un altro anno. Intanto i nerazzurri si stanno guardando attorno alla ricerca di eventuali alternative. Sulla lista di mercato c’è Stefan Savic, oggi all’Atletico Madrid. l’ex viola potrebbe partire per una cifra contenuta considerata l’età (31 anni) e il contratto in scadenza nel 2024. I nerazzurri, inoltre, mantengono sempre viva l’attenzione sul 20enne Mattia Viti, messosi in mostra nell’ultima stagione con la maglia dell’Empoli, ma questo è un altro discorso. A ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022), ipotesise sfuma. I nerazzurri valutanoipotesi alternative al difensore serbo La Fiorentina proverà a trattenere Nikolae quindi è da escludere che il difensore serbo, obiettivo di mercato per ladell’, possa rimanere in viola almeno un altro anno. Intanto i nerazzurri si stanno guardando attorno alla ricerca di eventuali alternative. Sulla lista di mercato c’è Stefan, oggi all’Atletico Madrid. l’ex viola potrebbe partire per una cifra contenuta considerata l’età (31 anni) e il contratto in scadenza nel 2024. I nerazzurri, inoltre, mantengono sempre viva l’attenzione sul 20enne Mattia Viti, messosi in mostra nell’ultima stagione con la maglia dell’Empoli, ma questo è un altro discorso. A ...

