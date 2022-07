Inter, D’Ambrosio: «Speriamo che questo inizio ci porti bene per la stagione. Bremer? Chiedete al direttore» (Di martedì 12 luglio 2022) Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria contro il Lugano Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria contro il Lugano. Le sue dichiarazioni: «Lugano mi porta bene come l’Empoli in Serie A. A parte gli scherzi Speriamo che questa uscita ci porti bene come in passato. Lukaku-Martinez? Sono una coppia che ormai si conoscono a memoria. Abbiamo anche Dzeko, Correa e Sanchez, attacco formidabile e da far invidia. Bremer? Sono domande da fare al direttore. Asllani è un grande centrocampista così come Bellanova. Sono giovani lasciamoli tranquilli e potranno fare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Danilo, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di Stalia dopo la vittoria contro il Lugano Danilo, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di Stalia dopo la vittoria contro il Lugano. Le sue dichiarazioni: «Lugano mi portacome l’Empoli in Serie A. A parte gli scherziche questa uscita cicome in passato. Lukaku-Martinez? Sono una coppia che ormai si conoscono a memoria. Abbiamo anche Dzeko, Correa e Sanchez, attacco formidabile e da far invidia.? Sono domande da fare al. Asllani è un grande centrocampista così come Bellanova. Sono giovani lasciamoli tranquilli e potranno fare ...

Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #LuganoInter : ?? 3-5-2 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 47 Fontanarosa, 36 Da… - FcInterNewsit : ? L'Inter batte il Lugano 4-1. In gol Lautaro (doppietta), Correa (gol e assist) e D'Ambrosio. Grandi indicazioni d… - Gazzetta_it : Lugano-Inter 1-4: D'Ambrosio, doppietta di Lautaro e Correa #LuganoInter - Bubu_Inter : Stupore perché D'Ambrosio spera nella permanenza di Skriniar? Davvero? Chi l'avrebbe mai detto. - TheGreatOne1986 : RT @GuarroPas: D’Ambrosio: “Spero #Skriniar rimanga all’#Inter e con lui tutto lo zoccolo duro della squadra perché non ci sono solo grandi… -

D'Ambrosio: 'Spero che Skriniar resti all'Inter' Commenta per primo Danilo D'Ambrosio dice la sua sul futuro di Milan Skriniar. Il difensore italiano dell'Inter, autore del gol che ha sbloccato l'amichevole vinta 4-1 a Lugano, ha dichiarato: 'Se posso esprimere un'... Inter, 4-1 in amichevole contro il Lugano: doppietta per Lautaro 3' - Inter in vantaggio! Danilo D'Ambrosio segna il gol dell'1-0 su calcio d'angolo battuto da Kristjan Asllani. 1' - Inizia la sfida dello Stadio Cornaredo di Lugano tra i padroni di casa e l'...