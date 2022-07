Inps | Tridico | “Non è vero che il reddito di cittadinanza e la Naspi incoraggino il rifiuto del lavoro La vera sfida è aumentare i salari”

(Di martedì 12 luglio 2022) “L’inserimento deldiqualeminimo nel nostro Paese è un elemento di civiltà che ha avuto un effetto straordinario sul contenimento della povertà. Tutti i dati ci confortano su questo, dopodiché si può e si deve fare di più sulle politiche attive del. Ma questo vale anche per chi ha la, di cui abbiamo 2 milioni di percettori, che, anzi, sono quelli più vicini al mercato del“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente dell’, Pasquale, che aggiunge ironicamente: “Oltre ai percettori della, abbiamo anche tante persone che prendono altri sussidi. Anche per loro sarebbe necessario e utile avere le stesse attenzioni sulle politiche ...

Intanto, secondo i dati dell', solo l'1% dei lavoratori meglio retribuiti ha visto un ulteriore ... Per questo a Radio 24,ha confermato il suo si al salario.Nella relazione del Presidente Pasqualesi legge: Per una lettura delle cifre più fedele alla realtà, quindi, è necessario considerare i dati forniti dall'tenendo conto di un impegno ...Nella relazione annuale l’Inps stima l’aumento della spesa previdenziale dovuto all’inflazione a 24 miliardi di euro ...Riscatto laurea gratis anche per incentivare i giovani a studiare. L'Inps torna a ribadire la necessità di rivedere le pensioni dei giovani.