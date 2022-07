Innovazione | gelato dalla fermentazione dei legumi | il brevetto è di una startup pugliese

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 luglio 2022) Unartigianale prodottodie cereali. E’ l’idea dellainnovativaCelery di Polignano a Mare (Bari), specializzata in nutrizione e nello sviluppo di soluzioni alimentari avanzate. I fondatori, Domenico Centrone, dottore di ricerca in Ingegneria, e Vito Emanuele Carofiglio, dottore di ricerca in Biologia, hanno brevettato, con il supporto del professor Carlo Giuseppe Rizzello, ordinario di Microbiologia degli Alimenti dell’Universita’ La Sapienza di Roma, un processo innovativo didi matrici vegetali, in grado di generare una bevanda gluten, soy, milk e lactose free, senza zuccheri e grassi, in piu’ formati (liquido, polvere, cremoso). Il primo prodotto destinato al mercato e? ‘Iuppi, per tutti’, un ...