Infiltrazioni mafiose nell' economia Palermitana | 7 misure cautelari e sequestri per 5 milioni

PALERMO (ITALPRESS) – Infiltrazioni mafiose nell'economia Palermitana sono emerse nel corso di indagini della Guardia di finanza che hanno portato all'emissione di 7 misure cautelari e al sequestro di società e beni per 5 milioni di euro. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo, nell'ambito dell'operazione denominata "Sottoveste", hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 7 indagati: due sono finiti in carcere, due agli arresti domiciliari e tre hanno ricevuto la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali per un anno. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale su richiesta della Procura – DirezioneDistrettuale Antimafia, sezione Palermo.

