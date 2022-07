Industria farmaceutica, dal Mise 22 mln per produrre vaccini antiCovid (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo di programma presentato dall’azienda chimico-farmaceutica Biomedica Foscama che punta ad ampliare la capacità produttiva di vaccini anti Covid nel sito di Ferentino (Frosinone). Lo comunica il Mise, sottolineando che si tratta di un programma di sviluppo Industriale, denominato “SI-VAX 4.0”, che prevede l’installazione di una nuova linea di preparazione, infialamento e packaging di vaccini anti SARS-COV-2 da realizzare all’interno del Laboratorio Biosicurezza di Livello 2 (BSL2). In particolare, l’investimento ha l’obiettivo di avviare la produzione di fiale monouso e flaconi mono e pluridose contenenti il vaccino anti Covid a base mRNA o a base di Adenovirus.Le risorse per finanziare l’intervento sono complessivamente pari a ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo di programma presentato dall’azienda chimico-Biomedica Foscama che punta ad ampliare la capacità produttiva dianti Covid nel sito di Ferentino (Frosinone). Lo comunica il, sottolineando che si tratta di un programma di sviluppole, denominato “SI-VAX 4.0”, che prevede l’installazione di una nuova linea di preparazione, infialamento e packaging dianti SARS-COV-2 da realizzare all’interno del Laboratorio Biosicurezza di Livello 2 (BSL2). In particolare, l’investimento ha l’obiettivo di avviare la produzione di fiale monouso e flaconi mono e pluridose contenenti il vaccino anti Covid a base mRNA o a base di Adenovirus.Le risorse per finanziare l’intervento sono complessivamente pari a ...

