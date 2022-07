Incentivi - Il Comune di Milano stanzia 5 milioni di euro dincentivi (Di martedì 12 luglio 2022) Il Comune di Milano ha stanziato 5 milioni di euro destinati a contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, a fronte della rottamazione di un veicolo inquinante: della somma, due milioni sono riservati alle imprese e tre ai residenti in città. Il bando, del quale non si conoscono ancora i dettagli, prevede che il veicolo acquistato (tra il 1 gennaio scorso e il 31 dicembre 2022) sia elettrico, ibrido o a benzina, con un prezzo non superiore a 45 mila euro. L'importo del contributo sarà maggiorato del 30% per i cittadini con reddito fino a 12 mila euro di ISEE, del 25% per quelli con reddito ISEE tra 12 mila e 15 mila euro e del 20% per la fascia tra 15 e 20 mila euro. L'esempio. Nel divulgare la ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 luglio 2022) Ildihato 5didestinati a contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, a fronte della rottamazione di un veicolo inquinante: della somma, duesono riservati alle imprese e tre ai residenti in città. Il bando, del quale non si conoscono ancora i dettagli, prevede che il veicolo acquistato (tra il 1 gennaio scorso e il 31 dicembre 2022) sia elettrico, ibrido o a benzina, con un prezzo non superiore a 45 mila. L'importo del contributo sarà maggiorato del 30% per i cittadini con reddito fino a 12 miladi ISEE, del 25% per quelli con reddito ISEE tra 12 mila e 15 milae del 20% per la fascia tra 15 e 20 mila. L'esempio. Nel divulgare la ...

