Incendio Centocelle | Sima | ‘La diossina ha effetti cancerogeni’ Gualtieri | ‘Pulite la fuliggine dai balconi’ | ecco l’ordinanza

(Di martedì 12 luglio 2022) I valori della, dopo il devastantedi sabato pomeriggio a, hanno superato ampiamente il limite. A dirlo l’Arpa Lazio. Un dato per nulla rassicurante che non fa altro, come si può immaginare, di destare preoccupazione tra i cittadini, quelli che pochi giorni fa hanno dovuto fare i conti con il violento rogo, l’alta colonna di fumo nero in cielo e l’aria irrespirabile anche a distanza di ore. A questo, però, si aggiunge l’allarme lanciato dalla Società italiana di medicina ambientale (), che ha spiegato come la diffusione dinell’aria determini ‘enormi rischi per la salute umana, essendo ben noti glicancerogeni e neurotossici di tale sostanza sul corpo umano’. Roma,: è allarme ...

"La diossina prodotta dall'incendio di Centocelle - spiega la Sima - produce rischi enormi per la salute". L'incendio è l'ultimo di una lunga serie in un mese scarso che ha visto i vigili del fuoco ininterrottamente al lavoro. Una collana di disastri inaugurata a metà giugno dall'incendio nel... L'Arpa Lazio certifica valori oltre i limiti. Il Campidoglio convoca per venerdì gli sfasciacarrozze in protesta. La procura indaga per la cura delle aree verdi. Riapre la discarica di Albano ...