Incendi a Roma | vertice in procura

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 luglio 2022) . Ecco la task force. Pur non emergendo nulla quanto a una possibile ‘regia’ occulta dietro i roghi, si farà squadra: un team di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale edi. Una vera task force per rendere più rapido lo scambio di dati utili alle indagini sui maxiche hanno colpito la Capitale nell’ultimo mese. È emerso in unindove è emersa l’urgenza di uno strumento che possa rendere più veloce la comunicazione fra tutte le forze dell’ordine e i magistrati, sia in termine di indagini che di prevenzione. I pm capitolini hanno aperto fascicoli, anche con ipotesi dolose, indagando a 360 gradi: non si esclude alcuna pista. Da metà giugno a oggi glisono stati centinaia, senza contare quelli in provincia. Quattro i più ...