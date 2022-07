Illuminazione a San Martino delle Scale | entro l’anno l’inizio dei lavori

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 12 luglio 2022) MONREALE –è previstodeiper la realizzazione di un impianto dipresso Valle Paradiso, in San. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale con determina del 20 giugno 2022. Isaranno resi possibili grazie ad un contributo statale previsto dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Si tratta di 75 milioni di euro destinati ai comuniregioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Al comune di Monreale il contributo assegnato per il quadriennio 2020-2023 ammonta nel complesso a 225.016,00 euro. Di questi € 56.254,00 verranno utilizzati per l'impianto di Villa Paradiso.