Ilary Blasi posta le prime foto con i figli in Africa dopo la separazione. E Totti non c'è (Di martedì 12 luglio 2022) Lontano, lontanissimo. Ilary Blasi è sbarcata poche ore fa in Tanzania portando con sé i tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) e la sorella Silvia. Una fuga programmata,... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022) Lontano, lontanissimo.è sbarcata poche ore fa in Tanzania portando con sé i tre(Cristian, Chanel e Isabel) e la sorella Silvia. Una fuga programmata,...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - rosaida63 : Stavolta....sono daccordo con Fabrizio Corona !!! CONDIVIDO!!! - Gazzetta_it : lary, dopo la separazione da Totti un safari in Africa per proteggere i figli dal gossip -