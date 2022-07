Ilary Blasi nuovo fidanzato: chi è il giovane uomo misterioso per cui avrebbe perso la testa? (Di martedì 12 luglio 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati: la loro rottura ha sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo. Sembra che la showgirl abbia perso la testa per un altro uomo, ma è vero? Chi è il nuovo presunto fidanzato della conduttrice? Leggi anche: Francesco Totti e Ilary Blasi matrimonio finito, arriva il divorzio:... Leggi su donnapop (Di martedì 12 luglio 2022)e Francesco Totti si sono lasciati: la loro rottura ha sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo. Sembra che la showgirl abbialaper un altro, ma è vero? Chi è ilpresuntodella conduttrice? Leggi anche: Francesco Totti ematrimonio finito, arriva il divorzio:...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - mariocavallaro : Non so se riuscirò a trovare le parole giuste per pathos ed intensità per partecipazione emotiva e per suggestione… - Gazzettino : Ilary Blasi ha un'altra storia? Chi sono i presunti flirt dell'ex moglie di Totti -