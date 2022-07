Ilary Blasi ha un nuovo fidanzato? La rottura con Totti e i rumors su Luca Marinelli

(Di martedì 12 luglio 2022) Prima la smentita, anche in televisione, poi ieri, a distanza di mesi, la notizia che nessuno si aspettava: il matrimonio da sogno tra Francesco, l’ottavo re di Roma, e la showgirl, è terminato. Vent’anni d’amore, tre splendidi figli, un rapporto che ha fatto sognare. E che ora, stando ai comunicati diffusi da entrambi, sembra essere giunto davvero al capolinea. C’è chi parla di tradimenti, di messaggi scoperti sul telefono, di due nuovi fidanzati. Peril nome è quello di Noemi Bocchi, per l’ex moglie si vocifera che il compagno sia l’attore: sarà davvero così?è ildi? Prima la...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - eyestrange : RT @domeniconaso: SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti. A… - gilmoredips : RT @yleniaindenial1: È un 10 ma non sta più con Ilary Blasi -

La notizia choc della separazione tra Francesco Totti eha preso tutti alla sprovvista: qualcuno è tornato sui social a cercare di capire a quando risalga questa rottura. Ecco l'ultimo post insieme e i commenti dei fan disperati. Photo Credits: ...Francesco Totti ehanno annunciato la separazione ieri, dopo 17 anni di matrimonio, ma quali sono le motivazioni che hanno portato alla crisi e poi la rottura Gli organi di stampa hanno ricostruito le ...Alla fine nessuno voleva credere a Dagospia, per di più Ilary Blasi e Francesco Totti continuavano a smentire. In realtà stavano fingendo e stavano preparando la separazione, da fare con calma senza i ...Prima la smentita, anche in televisione, poi ieri, a distanza di mesi, la notizia che nessuno si aspettava: il matrimonio da sogno tra Francesco Totti, l’ottavo re di Roma, e la showgirl Ilary Blasi, ...