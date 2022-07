Ilary Blasi e Francesco Totti raccontano il loro primo bacio VIDEO

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - Jes912 : Alfonso Signorini che attende il momento perfetto e poi ricostruisce passo passo la fine del matrimonio della sua '… - angiii07_ : RT @lucagrandicelli: Se conosco bene il popolo italico, questa cosa di #Totti e Ilary Blasi sarà peggio di una crisi di governo. -

Indiscrezioni, voci, smentite: trae Francesco Totti è ufficialmente finita. Lo hanno annunciato tramite due comunicati Ansa , in cui ognuno ha posto la parola fine a un matrimonio durato vent'anni, a una storia d'amore che ...Francesco Totti esi sono separati dopo 20 anni. Dopo l'ufficialità, arrivata nella serata di ieri, sono in molti a chiedersi quali siano le conseguenze sul loro patrimonio . A farne una panoramica è Il ...La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi conclude un’epoca: il cliché calciatore-velina perde la sua indiscutibile bandiera (Di Sandro Dall’Agnol) – Non è stato propriamente un fulmine ...Il primo quello della Blasi, più freddo e breve, che recita: «Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque ...