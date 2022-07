Ilary Blasi e Francesco Totti | è guerra | “Si preannuncia battaglia legale”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 12 luglio 2022) Il portale The Pipol e lo stesso Dagospia, che aveva anticipato la rottura tra, non hanno dubbi: i due si preparano a una vera e propria “”. Pur apparentemente consensuale, infatti, la separazione tra i due vip nostrani sarebbe tutto fuorché pacifica. The Pipol parla di “rottura durissima” testimoniata dal fatto che il calciatore e la conduttrice non hanno fatto il classico comunicato congiunto, bensì due comunicati separati, a sottolineare come i rispettivi avvocati siano sul piede di. E chissà se in questo non c’entrino in qualche modo le nuove fiamme top secret di. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...