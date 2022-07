“Il re dei re con Amadeus”. Sanremo 2023, un co-conduttore che è la storia della musica italiana (Di martedì 12 luglio 2022) Amadeus, a Sanremo 2023 nuovo co-conduttore top. L’annuncio sensazionale è stato fatto dal direttore artistico, nel corso di un suo intervento in diretta al Tg1 delle 20. Questa decisione ufficiale del conduttore ha scatenato positivamente anche il mondo del web, entusiasta di questa scelta davvero interessante. Il co-conduttore in questione sarà presente in tutte e cinque le serate della kermesse musicale, quindi sarà il vero e proprio braccio destro di Amedeo Sebastiani, che dunque conterà molto su di lui. Amadeus, a Sanremo 2023 nuovo co-conduttore straordinario. Ma Amadeus potrebbe anche portare a Sanremo 2023 addirittura la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022), anuovo co-top. L’annuncio sensazionale è stato fatto dal direttore artistico, nel corso di un suo intervento in diretta al Tg1 delle 20. Questa decisione ufficiale delha scatenato positivamente anche il mondo del web, entusiasta di questa scelta davvero interessante. Il co-in questione sarà presente in tutte e cinque le seratekermessele, quindi sarà il vero e proprio braccio destro di Amedeo Sebastiani, che dunque conterà molto su di lui., anuovo co-straordinario. Mapotrebbe anche portare aaddirittura la ...

Pubblicità

amnestyitalia : Il regista Mohammad Rasoulof è stato arrestato in #Iran per dei post sui social media. Quest'anno aveva vinto l'Ors… - vigilidelfuoco : #Roma, le impressionanti immagini dell’#incendio di ieri sera a #Centocelle. Realizzate con i droni dei… - BaldinoVittoria : INPS: #RedditoDiCittdinanza, un terzo dei percettori sono minori e over 65. I percettori stabili che lavorano sono… - GiuseppBlasi : @Sem_ur @Virginiavivi24 Lo sviluppo deve essere anche della mano d'opera, e bene puntare sulla formazione dei ragaz… - 1ofahgamoo : Non * unavolta che si permettono di mettere bocca sui g7 quando con la loro mossa hanno palesemente lasciato jeppet… -