Il presidente dimissionario dello Sri Lanka ha provato a lasciare il paese ma è stato bloccato all’aeroporto, dice Agence France-Presse (Di martedì 12 luglio 2022) Fra lunedì e martedì il presidente dimissionario dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha provato a lasciare il paese ma è stato bloccato all’aeroporto. Lo ha scritto Agence France-Presse citando alcuni funzionari locali. La settimana scorsa Rajapaksa aveva annunciato le sue Leggi su ilpost (Di martedì 12 luglio 2022) Fra lunedì e martedì ilSri, Gotabaya Rajapaksa, hailma è. Lo ha scrittocitando alcuni funzionari locali. La settimana scorsa Rajapaksa aveva annunciato le sue

