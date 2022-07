Il premier Draghi sale al Quirinale da Mattarella

(Di martedì 12 luglio 2022) Un'ora di colloquio per fare il punto sulla situazione internazionale, il viaggio del presidente della Repubblica nell'Africa australe in chiave accordi sull'energia ed il gas ma anche...

ItaliaViva : Se i 5S non votano la fiducia a Draghi ne rispondono agli italiani, ma il premier si faccia condizionare il meno po… - ilfoglio_it : #Draghi di nuovo da Mattarella. Berlusconi, Salvini, Renzi e Di Maio spingono per un Draghi-bis senza grillini. Il… - RaiNews : Il premier sale al Quirinale dopo il (mancato) voto di oggi del Movimento 5 Stelle sul Dl Aiuti - Miky3881 : RT @L9ve_s: Draghi è il miglior premier che il popolo italiano abbia mai avuto #crisidigoverno - maddavvvero : RT @L9ve_s: Draghi è il miglior premier che il popolo italiano abbia mai avuto #crisidigoverno -

I grillini, che potrebbero non votare giovedì al Senato ma che poi rinnoverebbero la fiducia al. I forzisti, che chiedono la verifica ma dovranno accontentarsi del discorso dialle ...IlMarioè salito al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . Un colloquio di circa un'ora per analizzare la situazione politica dopo la decisione del M5S di non ...ROMA - "Ora basta: Mario Draghi faccia chiarezza, noi non stiamo più a guardare". Nel bel mezzo di una giornata che l'ha visto entrare di nuovo nella macchina del tempo - un tourbillon di telefonate, ...Quasi crisi. I 5S lasciano l’aula nel voto finale sul decreto Aiuti, Fi chiede una «verifica» e la Lega si associa. Il premier si infuria e sale al Colle. Il presidente potrebbe chiedere al primo ...