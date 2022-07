Il podio dopo la grande paura | il miracolo Giada Tognocchi | campionessa di speranza

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 12 luglio 2022) Nata con una malattia neuromuscolare, la Sma, che da quando è nata la costringe su una sedia a rotelle, lo scorso ottobre la 23enneha rischiato di morire. È stata sottoposta a un impegnativo intervento chirurgico all’apparato respiratorio, a causa della sua malattia, e le complicazioni sono state gravissime: il rischio di non farcela era alto. Per riprendersi c’è voluto un mese e mezzo. Maquesto periodo di stop,ce l’ha messa tutta e la sua passione per la scherma, nata cinque anni fa, ha prevalso su ogni ostacolo. Dimostrando una forza straordinaria è tornata in pedana, pur tra mille incertezze: e così, la schermitrice versiliese che vive a Seravezza, nata a Pietrasanta, è tornata ad allenarsi e a gareggiare, cosa che non era affatto scontata. A Fermo, sia nella prima prova di ...