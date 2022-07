Il nuovo primo ministro del Regno Unito sarà annunciato il 5 settembre, ha annunciato il Partito Conservatore (Di martedì 12 luglio 2022) Graham Brady, presidente del gruppo parlamentare del Partito Conservatore britannico, ha detto che il successore di Boris Johnson come primo ministro del Regno Unito dovrebbe essere annunciato il prossimo 5 settembre. Secondo le convenzioni politiche britanniche, il leader del Partito Leggi su ilpost (Di martedì 12 luglio 2022) Graham Brady, presidente del gruppo parlamentare delbritannico, ha detto che il successore di Boris Johnson comedeldovrebbe essereil prossimo 5. Secondo le convenzioni politiche britanniche, il leader del

