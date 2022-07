Il nuovo centrocampo del Milan: da Bennacer a Pobega, duttilità per Pioli (Di martedì 12 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport di oggi analizza la varietà del centrocampo del Milan. Tra gli altri, Bennacer e Pobega hanno già la fiducia di Pioli Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport di oggi analizza la varietà deldel. Tra gli altri,hanno già la fiducia di

Pubblicità

gippu1 : 40) Nel settembre 1997 l'Estadio do Sarrià è stato demolito per lasciare spazio a un quartiere residenziale con un… - persemprecalcio : ?? Dopo l'addio a Rolando #Mandragora, il club granata è al lavoro per rinforzare la mediana. Ai dettagli l'arrivo d… - Deborah_Juve : RT @StanisLaRochele: Lo dico ora: grandi acquisti e situazione migliorata soprattutto a centrocampo. Ma con questi terzini non vinciamo nul… - StanisLaRochele : Lo dico ora: grandi acquisti e situazione migliorata soprattutto a centrocampo. Ma con questi terzini non vinciamo… - ProfidiAndrea : ?? Di Marzio: 'Nome nuovo per il centrocampo della #Salernitana, Thorsby si complica' 'Nome nuovo vicino alla Saler… -