Il Napoli sta per chiudere per Ostigard | oggi potrebbe essere il gran giorno

Pubblicità

sportface2016 : +++#Napoli, #Giuntoli: '#Dybala fuori portata, sta parlando con altri club e non ci abbiamo mai pensato'+++ - IgnazioGrazioso : @ralphfiennes55 che poi il discorso di Spalletti è corretto a prescindere da chi dice il vero o i il falso. Politan… - RaffyAutiero : #Ramadani,come altri procuratori,sta lavorando solo per sè,lucrando sulle spalle dei suoi assistiti. @kkoulibaly26… - StefaniaStefyss : RT @AJGNewsOfficial: ?? Secondo quanto abbiamo raccolto, il #Barça starebbe insistendo per #Koulibaly. I contatti con l’entourage del difens… - ArmandoAreniell : @Andrea842631710 @Pasqual01350178 @antidisfattista Io capisco che sia bello sognare Dybala al Napoli, ma al momento… -

IlNapolista

Calciomercatonews, tre club sulle tracce di Kalidou Koulibaly In casaprosegue il tormentone di calciomercato legato alla permanenza di Kalidou Koulibaly . Il ...della stagione che....... L'alternativa sarebbe Bremer , che però si è promesso all'Inter e anche lui non vorrebbe fare torti alla sua ex squadra, il Torino . Insomma, tutto gira intorno al giovane olandese , che... Gazzetta: in Italia la squadra che si muove di più per Dybala è il Napoli, ma c'è il nodo diritti di immagine - ilNapolista Al Telegraph: “Avevo il cervello chiuso di un atleta, poi Gerulaitis mi portò per gallerie d’arte e mi insegnò a suonare la chitarra. Mi si aprì un mondo” Quando nel 1981 John McEnroe batté Bjorn Borg ...Le società trattano i cronisti con fastidio. L’informazione è a uso e consumo dei media societari, le domande in conferenza limitate. I giornalisti si ribellino “C’era una volta l’epoca in cui i ...