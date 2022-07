Il Movimento 5 Stelle minaccia una crisi di governo

(Di martedì 12 luglio 2022) Non vuole votare la fiducia alDraghi sul decreto Aiuti, ma al contempo non sembra volerlo fare cadere davvero

Pubblicità

Mov5Stelle : Se il Movimento 5 stelle offre anche alle altre forze politiche un documento di discussione così forte e le richiam… - fanpage : Mario Draghi si è recato al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un confronto necessario… - Mov5Stelle : Il 23 luglio si svolgeranno le #primarie del campo progressista in Sicilia Il MoVimento 5 Stelle ha proposto… - MariaAversano1 : RT @kiara86769608: Insieme tutti noi del Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte, con l’aiuto di tutti (finalmente liberati dai ‘centristi e… - kiara86769608 : Insieme tutti noi del Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte, con l’aiuto di tutti (finalmente liberati dai ‘centri… -

Sulla crisi del gas il ministro Cingolani rassicura gli italiani 'Se ilCinquese ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il Presidente del Consiglio'. ...Tra i temi oggetto del tavolo, alcuni che naturalmente incrociano il documento presentato dalin tema di lavoro e salario. Il decreto è stato al centro di forti tensioni e ...Una verifica di maggioranza, come chiesto dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "se il Movimento Cinque Stelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il ...L’incontro del premier Draghi con i sindacati e gli altri appuntamenti della giornata, in diretta: cosa sta succedendo e come può andare a finire ...