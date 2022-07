Pubblicità

Gazzetta_it : Il #Milan piange #Benitez campione d'Europa coi rossoneri nel 1963 - BobbySoloX : @furgeTX DUE EURODERBY STRADOMINATI RECORD GOL FATTI NEL DERBY CINQUEMILA TITOLI A UNO FUORI MILANO CONOSCONO SOLO… - davidelgaudio : RT @TvPuglia: Quando un nuovo giocatore viene al Milan piange due volte: ??quando arriva (perché fa i capricci) ??e quando parte (perché non… - TvPuglia : Quando un nuovo giocatore viene al Milan piange due volte: ??quando arriva (perché fa i capricci) ??e quando parte (… - artyny59 : RT @ILDOSSIERROJAS: Anche oggi la mia anima piange per questa grande perdita per l'umanità. Traduzione italiana dell'opera letteraria #Expe… -

La Gazzetta dello Sport

L'intreccio amoroso Nato a Lima nel 1935, approdò alnel novembre del 1962. Prima di lui i rossoneri avevano tesserato il brasiliano Germano, attaccante consigliato a Nereo Rocco da Dino Sani.Se Atene, Sparta non ride. La Lazio è nel pieno di una crisi di nervi dopo che Lotito ha ... Il, dopo i rallentamenti del mese di giugno, ora ha fretta. A giorni riscatterà Messias dal ... Il Milan piange Benitez, campione d'Europa coi rossoneri nel 1963 Direttamente dall'Inghilterra arriva la voce clamorosa che annuncia l'addio di Rafael Leao al Milan in questa sessione di calciomercato: nel suo futuro un top club di Premier League.L'attaccante francese ha parlato durante la presentazione del suo libro raccontando restroscena sull'approdo in rossonero e sulla conquista del tricolore: ecco cosa ha detto ...