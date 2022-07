Il Manchester United sta pensando di fare una mossa per l’attaccante francese questa estate (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 18:21:24 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester United sta valutando la possibilità di fare una mossa per l’attaccante del Lione Moussa Dembele, secondo quanto riferito. Il sicario del Lione è molto la definizione di un attaccante moderno, che combina il suo ritmo con alcune ottime rifiniture. Il 26enne ha segnato 22 gol e 5 assist in tutte le competizioni con il Lione la scorsa stagione, e in precedenza si è anche dimostrato contro la migliore squadra d’Inghilterra. Dembele è entrato in campo per gli ultimi 15 minuti dei quarti di finale di Champions League del Lione con il Manchester City nel 2020 e ha segnato due gol grazie alla sua capacità di entrare dietro la linea di fondo del ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 18:21:24 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ilsta valutando la possibilità diunaperdel Lione Moussa Dembele, secondo quanto riferito. Il sicario del Lione è molto la definizione di un attaccante moderno, che combina il suo ritmo con alcune ottime rifiniture. Il 26enne ha segnato 22 gol e 5 assist in tutte le competizioni con il Lione la scorsa stagione, e in precedenza si è anche dimostrato contro la migliore squadra d’Inghilterra. Dembele è entrato in campo per gli ultimi 15 minuti dei quarti di finale di Champions League del Lione con ilCity nel 2020 e ha segnato due gol grazie alla sua capacità di entrare dietro la linea di fondo del ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - news24_inter : #Dumfries, il Manchester United sull’esterno dell’Inter - marsiglia_lara : RT @Swaffle_7: 'Il Manchester United? Non me ne è mai fregato un cazzo. Forza Juve dai con lo scudetto dio caro' -Paul Pogba -