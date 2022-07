Il governo non ceda alla controriforma anti-concorrenza del trasporto su gomma (Di martedì 12 luglio 2022) La liberalizzazione è mobile qual piuma al vento: almeno nel caso del trasporto su gomma su lunga percorrenza. Lo scorso novembre, il Parlamento aveva approvato una nuova disciplina del settore, finalizzata a razionalizzare la normativa e consentire lo sviluppo di un servizio importante soprattutto per le persone con meno capacità di spesa. Le misure previste erano tutt’altro che rivoluzionarie, ma quanto meno facevano ordine: per esempio l’obbligo di attraversare almeno tre regioni per aprire una linea veniva superato indicando una percorrenza minima (250 km), così come si superava l’assurdo divieto di collegare città capoluogo all’interno della medesima regione. Ora però anche queste conquiste di buonsenso sono a repentaglio: mentre infatti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sostenibili (Mims) non ha ancora emanato i necessari ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 luglio 2022) La liberalizzazione è mobile qual piuma al vento: almeno nel caso delsusu lunga percorrenza. Lo scorso novembre, il Parlamento aveva approvato una nuova disciplina del settore, finalizzata a razionalizzare la normativa e consentire lo sviluppo di un servizio importante soprattutto per le persone con meno capacità di spesa. Le misure previste erano tutt’altro che rivoluzionarie, ma quanto meno facevano ordine: per esempio l’obbligo di attraversare almeno tre regioni per aprire una linea veniva superato indicando una percorrenza minima (250 km), così come si superava l’assurdo divieto di collegare città capoluogo all’interno della medesima regione. Ora però anche queste conquiste di buonsenso sono a repentaglio: mentre infatti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sostenibili (Mims) non ha ancora emanato i necessari ...

Pubblicità

francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - fattoquotidiano : Scuola, il piano per la riapertura non esiste: il governo è fermo su spazi, aerazione e protocollo. E il personale… - borghi_claudio : @DrMarcoEF @Leonida_01 No, di quello che fa il m5s non ci importa nulla. Mi aspetto però parità di trattamento. Qua… - casino90210 : RT @AntonioBisaschi: @pier_falasca Perché? Non abbiamo il governo dei migliori? Il suo compagno ha detto che la Russia andrà in default in… - VonricFontana : Quindi per #Salvini è una vittoria che il Parlamento discuta solo sul programma di governo cioè il PNRR. Non ritien… -