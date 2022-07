Il Giappone avrà il suo esercito e cambiano gli equilibri nel Pacifico (Di martedì 12 luglio 2022) L’esito delle elezioni in Giappone, con l’ampia vittoria elettorale del Jiminto, ovvero dei Liberal-democratici, aiuterà il premier Fumio Kishida a far passare l’aumento di spesa pubblica per la Difesa che la sua parte politica auspica da tempo. La maggioranza di governo è infatti di 170 seggi su 248 totali, un record. In Giappone il primo ministro è anche il capo delle forze armate di autodifesa, ovvero della modalità esclusivamente difensiva dei reparti armati terrestri, navali e aeronautici, così come fu permesso alla Nazione di ricostituirli dopo la fine delle Seconda guerra mondiale, ovvero esclusivamente come propaggini delle forze di Polizia. Il premier è quindi a capo del ministro della Difesa e costui a sua volta del gabinetto della Difesa nazionale. Ne consegue che i buoni risultati elettorali usciti dalle urne potrebbero aiutare il premier ... Leggi su panorama (Di martedì 12 luglio 2022) L’esito delle elezioni in, con l’ampia vittoria elettorale del Jiminto, ovvero dei Liberal-democratici, aiuterà il premier Fumio Kishida a far passare l’aumento di spesa pubblica per la Difesa che la sua parte politica auspica da tempo. La maggioranza di governo è infatti di 170 seggi su 248 totali, un record. Inil primo ministro è anche il capo delle forze armate di autodifesa, ovvero della modalità esclusivamente difensiva dei reparti armati terrestri, navali e aeronautici, così come fu permesso alla Nazione di ricostituirli dopo la fine delle Seconda guerra mondiale, ovvero esclusivamente come propaggini delle forze di Polizia. Il premier è quindi a capo del ministro della Difesa e costui a sua volta del gabinetto della Difesa nazionale. Ne consegue che i buoni risultati elettorali usciti dalle urne potrebbero aiutare il premier ...

