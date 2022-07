Il funerale di Shinzo Abe a Tokyo | la folla in piazza per l’ultimo saluto all’ex premier – Il video e le foto

Leggi su open.online

(Di martedì 12 luglio 2022) Questa mattina a, presso il tempio buddista Zojoji, è iniziato ildell’ex primo ministro giapponeseAbe. Abe è morto in un attentato lo scorso 8 luglio, due giorni prima delle elezioni per il rinnovo della Camera alta del Parlamento. Stava tenendo un discorso elettorale nella città di Nara, quando due colpi d’arma da fuoco l’hanno centrato, uccidendolo. July 12, 2022 Il killer di Abe è stato individuato. Si tratta ex militare Yamagami Tetsuya, 41 anni, che ha confessato l’omicidio. Un aggressione che non avrebbe motivazioni politiche: Tetsuya, secondo quando raccontato, credeva che Abe fosse legato a un’organizzazione religiosa che avrebbe danneggiato la sua famiglia. July 12, 2022 Ilvero e proprio dell’ex primo ministro si terrà in forma privata, e parteciperanno i ...