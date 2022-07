Il Festival Nazionale dell'Economia Civile si confronta per costruire la pace (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) - 12 luglio 2022.Il Festival Nazionale dell'Economia Civile ha organizzato un momento di dibattito sulle modalità di risoluzione dei conflitti e su come rinnovare i sistemi di inclusione e integrazione per chi è costretto a fuggire da situazioni di guerra. Il dibattito, moderato da Mario Benedetto, Giornalista e Docente Luiss, è stato aperto dalla discussione fra l'economista ucraino Hlib Vyshlinsky e Leonardo Becchetti, economista e Direttore del Festival Nazionale dell'Economia Civile. I due si sono confrontati partendo da alcuni dati, tra cui le caratteristiche sociodemografiche di chi emigra (10% popolazione, molte donne con età media 30-45), le occasioni di accesso al lavoro e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) - 12 luglio 2022.Ilha organizzato un momento di dibattito sulle modalità di risoluzione dei conflitti e su come rinnovare i sistemi di inclusione e integrazione per chi è costretto a fuggire da situazioni di guerra. Il dibattito, moderato da Mario Benedetto, Giornalista e Docente Luiss, è stato aperto dalla discussione fra l'economista ucraino Hlib Vyshlinsky e Leonardo Becchetti, economista e Direttore del. I due si sonoti partendo da alcuni dati, tra cui le caratteristiche sociodemografiche di chi emigra (10% popolazione, molte donne con età media 30-45), le occasioni di accesso al lavoro e ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si confronta per costruire la pace - - LocalPage3 : Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si confronta per costruire la pace - GiornaleLORA : Festival SudDivisioni: 12 luglio prima nazionale dello spettacolo ‘Eccomi’ - Sestopoterecom : Tredozio, al via festival “Tre d’Ozio”: mostre, degustazioni, libri e premiazioni concorso nazionale di poesia - moliseweb : Termoli Jazz, dal 27 al 30 luglio eccellenze del jazz nazionale e internazionale ospiti del festival… -