“Il deficit ereditario dei fattori della coagulazione può causare sterilità?”

(Di martedì 12 luglio 2022) Salve dottore, sono alla ricerca di una gravidanza da più di due anni. Sono affetta dadei5 e 7. Può taledeterminare una? La ringrazio per la risposta L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Pubblicità

Scienza e salute

...dovuto a mutazioni a carico del gene FMO3". Sia chiaro: non si tratta di una situazione pericolosa sotto l'aspetto medico, come invece purtroppo accade in altre malattie legate a......ricevuto la diagnosi di tumore del colon retto localmente avanzato e avevano manifestato un...principale alterazione genetica che si può riscontrare nei carcinomi del colon - retto... Cos’è la porfiria: sintomi e cura