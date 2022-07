Il Chelsea rivolge l’attenzione a Gnabry dopo aver fallito nell’inseguimento di Raphinha

(Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-11 21:36:55 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Di Conor Laird Pubblicato: 11 luglio 2022 20:36Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2022 23:41 La voce proveniente dai media lunedì suggerisce che i giganti della Premier Leaguehanno identificato un obiettivo di riservanella ricerca a lungo termine del club della star del Leeds United Raphipha. Il nome dell’uomo largo, ovviamente, ha preso il suo posto al centro della scena nei titoli dei giornali a Stamford Bridge nel corso delle ultime due settimane. Ciò è avvenuto quando i Blues si sono posizionati saldamente accanto ai rivali londinesi dell’Arsenal e ai pesi massimi spagnoli del Barcellona nella corsa per la firma del nazionale ...

Pubblicità

Milan News

A parte qualche reminiscenza diGirls di Andy Warhol nell'uso dello split screen , le ... Il teatro che rimedi propone Che istruzioni dà per l'uso della vita A volte siai classici, ...... espressa chiaramente già nel mezzo della sua avventura al. A Londra la scintilla tra lui e ... Tuchel sial suo attaccante e gli dice: 'Guarda, c'è tuo padre'. Da segnalare come in ... CorSport - Ziyech lascia Mustapha e si rivolge a Roc Nations, l'agenzia che ha aiutato Lukaku Due giorni fa, sul propri canali social Hakim Ziyech ha annunciato la separazione dal suo storico agente, Nakli Mustapha. Come riporta il Corriere dello Sport, l'esterno marocchino del Chelsea ...Due giorni fa, sul propri canali social Hakim Ziyech ha annunciato la separazione dal suo storico agente, Nakli Mustapha. Come riporta il Corriere dello Sport, l'esterno marocchino del Chelsea ...